Список композиций | Tracklist:

01. Роза Белая02. Ты меня забудь03. Ксюша04. Женская доля05. А ну-ка брат (дуэт с Александром Закшевским)06. За тебя07. Спасибо за любовь08. Как мне жаль (дуэт с Любовью Шепиловой)09. Одинокий странник10. Я без тебя не могу11. Вероника12. Белый снег (дуэт с Галина Журавлева)13. С днем рождения14. С Новым Годом!15. А куда бежать16. Одиночество17. Вспоминай меня18. Да если б не было войны19. Белая берёзонька20. Сорвалась звезда21. Жена22. Моя ранимая23. Фиалка аллая24. Ты мне дарована судьбой25. А за окном ветер вьюжит26. Друзья (дуэт с Любовью Шепиловой)27. Близкие люди28. Я убью тебя Любя29. Оля30. Друзья ушли31. Если разлюбишь32. Шепчу неустанно33. Странно (дуэт с Любовью Шепиловой)34. Братишка , C днем рождения35. Настя36. Три аккорда37. За друзей38. Я тебе нужен39. Санька40. Песня моя (дуэт с Александром Закшевским)41. Ты прости42. Дочь43. Измена44. Монолог (Памяти А. Андреева)45. Свадебная46. Не ори47. Жаркое лето48. Красивая мелодия49. Света