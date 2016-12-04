01. Роза Белая
02. Ты меня забудь
03. Ксюша
04. Женская доля
05. А ну-ка брат (дуэт с Александром Закшевским)
06. За тебя
07. Спасибо за любовь
08. Как мне жаль (дуэт с Любовью Шепиловой)
09. Одинокий странник
10. Я без тебя не могу
11. Вероника
12. Белый снег (дуэт с Галина Журавлева)
13. С днем рождения
14. С Новым Годом!
15. А куда бежать
16. Одиночество
17. Вспоминай меня
18. Да если б не было войны
19. Белая берёзонька
20. Сорвалась звезда
21. Жена
22. Моя ранимая
23. Фиалка аллая
24. Ты мне дарована судьбой
25. А за окном ветер вьюжит
26. Друзья (дуэт с Любовью Шепиловой)
27. Близкие люди
28. Я убью тебя Любя
29. Оля
30. Друзья ушли
31. Если разлюбишь
32. Шепчу неустанно
33. Странно (дуэт с Любовью Шепиловой)
34. Братишка , C днем рождения
35. Настя
36. Три аккорда
37. За друзей
38. Я тебе нужен
39. Санька
40. Песня моя (дуэт с Александром Закшевским)
41. Ты прости
42. Дочь
43. Измена
44. Монолог (Памяти А. Андреева)
45. Свадебная
46. Не ори
47. Жаркое лето
48. Красивая мелодия
49. Света